MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oryantal Tanyeli fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Ünlü oryantal Tanyeli fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti

21.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal denince akla gelen ilk isimlerden Tanyeli aldığı kilolarla çok konuşulmuştu. Fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçen Tanyeli, kariyerine geri dönmek için gün sayıyor.

99 kiloya kadar ulaşan oryantal Tanyeli, aldığı kilolarlarla çok konuşulmuştu. Ancak Tanyeli eski formuna geri dönmek için harekete geçti.

biri-tanyelinin-istahini-durdursun_7420_13-47-20

Avustralya’da aldığı kilolarlan kurtulmak için İstanbul’a gelen Tanyeli mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

616fc1de45d2a0b25403c17f

99 kilo’ya çıkan Tanyeli eski formuna kavuştuktan sonra artık Avustralya ve Türkiye arasında gidip gelerek, kariyerinde devam edecek.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Türkiye yasağının kalkması o ülkede gündem oldu! "Seyahat masrafları düştü"

Türkiye yasağının kalkması o ülkede gündem oldu! "Seyahat masrafları düştü"

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.