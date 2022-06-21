Ünlü oryantal Tanyeli fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti

99 kiloya kadar ulaşan oryantal Tanyeli, aldığı kilolarlarla çok konuşulmuştu. Ancak Tanyeli eski formuna geri dönmek için harekete geçti. Avustralya’da aldığı kilolarlan kurtulmak için İstanbul’a gelen Tanyeli mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. 99 kilo’ya çıkan Tanyeli eski formuna kavuştuktan sonra artık Avustralya ve Türkiye arasında gidip gelerek, kariyerinde devam edecek.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.

Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.