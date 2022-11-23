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  4. Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı büyüdü! Son hali parmak ısırttı 'Güzellik anneden'

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı büyüdü! Son hali parmak ısırttı 'Güzellik anneden'

23.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı Gönül büyüdü. Güzelliğiyle büyüleyen Aslı Gönül'ün son haline yorum yağdı.

1999 yılında dünyaevine giren Kayahan ve İpek Açar çiftinin kızları Aslı Gönül, duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Bir Aşk Hikayesi, Seninle Her Şeye Varım Ben ve Gönül Sayfam gibi efsane şarkılarla akıllara kazınan ünlü besteci Kayahan, 2015 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı büyüdü! Son hali parmak ısırttı 'Güzellik anneden'

Eşini kaybetmenin acısıyla sarsılan İpek Açar, kızı Aslı Gönül'ü bir süre tek başına büyüttü.

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı büyüdü! Son hali parmak ısırttı 'Güzellik anneden'

Şimdilerde 22 yaşında olan Aslı Gönül Açar, son haliyle büyüledi.

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı büyüdü! Son hali parmak ısırttı 'Güzellik anneden'

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Gönül, İngiltere'de bulunan Durham Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı büyüdü! Son hali parmak ısırttı 'Güzellik anneden'

Aslı Gönül Açar'ın son haline ''Güzellik anneden'' ve ''Dünya tatlısı bir hanımefendi olmuş'' gibi yorumlar yapılıyor.

Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Aslı büyüdü! Son hali parmak ısırttı 'Güzellik anneden'

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...

32 yaşındaki ünlü oyuncu Ayşecan Tatari geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı kucağına almıştı.
Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017'de hayatını birleştiren Ayşecan Tatari, Instagram'dan doğum fotoğraflarını paylaşınca eleştirilerin hedefi olmuştu.
Eşi Ayşecan'ın doğum fotoğraflarına kötü yorum yapan farklı kullanıcılara ise Tepeli şu yanıtları vermişti: "Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.” - “Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim.” - “Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.” - “Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”
Çocuklar Duymasın'ın "Duygu"su Ayşecan Tatati, Instagram'da "aysecantatari" kullanıcı adı ile kızı Müjgan ve eşi ile sık sık paylaşım yapıyor.

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...
PINAR ALTUĞ/ SU ATACAN
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Anahtar Kelimeler:
Kayahan Aslı Gönül Açar Beste Açar ipek açar kömürcü

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