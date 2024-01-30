Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun 'Dilber' yorumu gündem oldu! "Tamam keyif alabilirler ama..."

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisinin 25 Ocak'ta ilk bölümü yayımlandı. Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi. Dilber dansı uzun bir süre konuşuldu.
Merakla beklenen Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri dizisinin birinci bölümü, 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı. Dizide yer alan Dilber sahnesi çok uzun bir süre konuşuldu.
Fragmanlarıyla olay yaratan ve günlerce konuşulan proje, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu. Dilber sahnesi çok uzun bir süre konuşuldu. Tüm sosyal medya mecralarında sahne paylaşıldı.
Hazar Ergüçlü'nün Dilber dansıyla ilgili birçok ünlü isimden yorum geldi. Ünlü şarkıcı Melek Mosso da son dönemlerde Dilber dansı ve şarkısının popüler olması ve pavyonun gündemde olmasıyla ilgili konuştu.
Mosso, "Pavyonlar kadın sömürüsünün yapıldığı Türkiye'deki başlıca yerler. Bunun güzellemesini yapmak hoş değil. Bir ayıp bence kötü tarafımız arka sokaktaki bir mahalle gibi. Tamam keyif alabilirler, onların işi olabilir ama insanın yüzüne tavırlarına yansıyan bir acı var. O acıyı görebiliyorsun" dedi.
Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi. Diziye Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu. Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal’ın ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı milyonlara ulaştı.