Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun 'Dilber' yorumu gündem oldu! "Tamam keyif alabilirler ama..."

Mosso, "Pavyonlar kadın sömürüsünün yapıldığı Türkiye'deki başlıca yerler. Bunun güzellemesini yapmak hoş değil. Bir ayıp bence kötü tarafımız arka sokaktaki bir mahalle gibi. Tamam keyif alabilirler, onların işi olabilir ama insanın yüzüne tavırlarına yansıyan bir acı var. O acıyı görebiliyorsun" dedi.