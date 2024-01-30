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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı imaj yeniledi... Son haline yorum yağdı! "Abi ne yaptın kendine..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Sahne performansı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Tan Taşçı son paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Şarkıcı imaj yeniledi. Sosyal medyada yorum yağdı. Taşçı'nın yeni imajı beğenilmedi.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı , sosyal medyanın en sevilen ünlüleri arasında yer alıyor. Şarkıcı kendisinin yazıp bestelediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz konserler yaşatıyor.

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İMAJINI YENİLEDİ

Şarkıcı Tan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Şarkıları dillere pelesenk olan şarkıcının son paylaşımları da dikkat çekti.

Instagram hesabında 838 bin takipçisi bulunan şarkıcı Tan'ın son paylaşımlarında imaj yenilediği görüldü.

Bıyık bırakan şarkıcının yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Adeta yorum yağdı. Hayranları şarkıcının yeni imajını beğenmedi.

"Bıyık hiç olmamış","Bu adama 3 ayda ne oldu ya?","Başkanım bıyıklar olmadı sanki", Abim ne yaptın kendine değiştir lütfen şeklini", "Hayır bu Tan değil, böyle olamaz" gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Tan Taşçı, Bucak-Antalya kara yolunda trafik kazası geçirmişti.  Ama kazaya rağmen Antalya'daki konserini iptal etmeyerek, sevenleriyle buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tan Taşçı sosyal medya
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