Ünlü şef açıkladı: Soğanları bugüne kadar yanlış kullanmışız! Hangi soğan nerede kullanılmalı?

Soğan et yemeklerinden sulu yemeklere kadar birçok yemeğin içerisinde sıklıkla kullanılıyor. Yemeğin lezzetine lezzet katan soğan kötü kokusuna rağmen mutfakların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Soğanın çok çeşitli renkleri bulunuyor. Bu renkler sadece görünüş olarak farklılık sağlamıyor. Farklı renklerdeki soğanların tadı da değişiyor. Ünlü şef hangi soğanı hangi yemekte kullanmamız gerektiğini belirtti.
SOĞANLARIN DOĞRU KULLANIMI
SARI SOĞAN
Sarı soğanlar hemen hemen her yemekte kullanılabilir. Salatalar, çorbalar ve soslarda harikalar yaratıyor!
KIRMIZI SOĞAN
Kırmızı soğanlar salata sosu yaparken ve yemeklerle iyi giderler. Özellikle hamburger ve sandviçlere harika tat katarlar. Çiğ yiyecekseniz, kırmızı soğan yemelisiniz!
BEYAZ SOĞAN
Özellikle Meksika mutfağının vazgeçilmezidir. Salsa sosu ve meze yapımında kullanılır. Takonun vazgeçilmezidir. Hafif soğan tadı almak istediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz. Pizzaların üstüne de iyi gider.
TATLI SOĞAN
Sarı soğanlardan sadece tatlı olmalarıyla ayrılırlar. Hemen hemen bütün yemeklerde kullanılabilirler. Çiğ yenildiğinde bile tatlı olduğundan çiğken tüketilebilir. Ayrıca domates ve patatesle muhteşem uyumludur.
TAZE SOĞAN
Özel günlerdeki süslü tabaklarda kullanılır. Asya mutfağı tarifleriyle dilimlenerek tüketilebilir.