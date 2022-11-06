Ünlü şef açıkladı: Soğanları bugüne kadar yanlış kullanmışız! Hangi soğan nerede kullanılmalı?

Soğan et yemeklerinden sulu yemeklere kadar birçok yemeğin içerisinde sıklıkla kullanılıyor. Yemeğin lezzetine lezzet katan soğan kötü kokusuna rağmen mutfakların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Soğanın çok çeşitli renkleri bulunuyor. Bu renkler sadece görünüş olarak farklılık sağlamıyor. Farklı renklerdeki soğanların tadı da değişiyor. Ünlü şef hangi soğanı hangi yemekte kullanmamız gerektiğini belirtti.