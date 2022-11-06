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  4. Ünlü şef açıkladı: Soğanları bugüne kadar yanlış kullanmışız! Hangi soğan nerede kullanılmalı?

Ünlü şef açıkladı: Soğanları bugüne kadar yanlış kullanmışız! Hangi soğan nerede kullanılmalı?

06.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan yemeğe lezzetini veren en etkili gıdalar arasında bulunuyor. Hemen hemen her yemeğin içerisinde yer alan soğanı kullanımı tam olarak bilinmiyor. Ünlü şefe göre birçok kişi soğanı bugüne kadar yanlış kullanmış. İşte soğanın rengine göre doğru kullanım alanı...

Soğan et yemeklerinden sulu yemeklere kadar birçok yemeğin içerisinde sıklıkla kullanılıyor. Yemeğin lezzetine lezzet katan soğan kötü kokusuna rağmen mutfakların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Soğanın çok çeşitli renkleri bulunuyor. Bu renkler sadece görünüş olarak farklılık sağlamıyor. Farklı renklerdeki soğanların tadı da değişiyor. Ünlü şef hangi soğanı hangi yemekte kullanmamız gerektiğini belirtti.

SOĞANLARIN DOĞRU KULLANIMI

SARI SOĞAN

SARI SOĞAN
Sarı soğanlar hemen hemen her yemekte kullanılabilir. Salatalar, çorbalar ve soslarda harikalar yaratıyor!

KIRMIZI SOĞAN

KIRMIZI SOĞAN
Kırmızı soğanlar salata sosu yaparken ve yemeklerle iyi giderler. Özellikle hamburger ve sandviçlere harika tat katarlar. Çiğ yiyecekseniz, kırmızı soğan yemelisiniz!

BEYAZ SOĞAN

BEYAZ SOĞAN
Özellikle Meksika mutfağının vazgeçilmezidir. Salsa sosu ve meze yapımında kullanılır. Takonun vazgeçilmezidir. Hafif soğan tadı almak istediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz. Pizzaların üstüne de iyi gider.

TATLI SOĞAN

TATLI SOĞAN
Sarı soğanlardan sadece tatlı olmalarıyla ayrılırlar. Hemen hemen bütün yemeklerde kullanılabilirler. Çiğ yenildiğinde bile tatlı olduğundan çiğken tüketilebilir. Ayrıca domates ve patatesle muhteşem uyumludur.

TAZE SOĞAN

TAZE SOĞAN
Özel günlerdeki süslü tabaklarda kullanılır. Asya mutfağı tarifleriyle dilimlenerek tüketilebilir.
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