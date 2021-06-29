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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen anne oldu: "Bugün hayatımızın en mutlu günü"

29.06.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen anne oldu. Geçtiğimiz yıl hayatını eski basketbolcu Erden Eryüz ile birleştiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Özgen, sosyal medya hesabından yayınladığı o fotoğraf ile müjdeyi verdi. Eşi ve oğlu ile poz veren Özgen, "Bugün hayatımızın en mutlu günü" notunu düştü.

Eski Türk basketbol oyuncusu ve antrenör Erden Eryüz ile 2020 yılında hayatını birleştiren ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, anne olmanın sevincini yaşıyor. Dünyaya bir erkek çocuk getiren Özgen, çekirdek ailesi ile yayınladığı pozu kısa sürede yoğun ilgi gördü. İlk kez annelik heyecanını yaşayan ünlü sunucu oğluna Ali Veysel adını verdi...

Cansu Canan Özgen anne oldu!

Geçtiğimiz aylarda ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 'maşallah' övgüleri yağdırması ile uzun süre gündemden düşmeyen sunucu Cansu Canan Özgen anne oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENDİ

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENDİ
2020 yılında bir süredir aşk yaşadığı eski basketbolcu ve antrenör Erden Eryüz ile dünya evine girmişti.

ANNE OLDU

ANNE OLDU
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu son paylaşımı ile müjdeyi verdi.

DUYGULARINI DİLE GETİRDİ

DUYGULARINI DİLE GETİRDİ
Sosyal medya hesabından çekirdek ailesinin olduğu bir fotoğraf karesini yayınlayarak duygularını dile getirdi.

HAYATIMIZIN EN ÖZEL GÜNÜ

HAYATIMIZIN EN ÖZEL GÜNÜ
Doğum sonrası çekilen bu kareyi hayranları ile paylaşan Özden, "Bugün hayatımızın en mutlu günü. Kuzucuğum seni hep çok seveceğiz" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı
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