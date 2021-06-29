Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen anne oldu: "Bugün hayatımızın en mutlu günü"

Eski Türk basketbol oyuncusu ve antrenör Erden Eryüz ile 2020 yılında hayatını birleştiren ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, anne olmanın sevincini yaşıyor. Dünyaya bir erkek çocuk getiren Özgen, çekirdek ailesi ile yayınladığı pozu kısa sürede yoğun ilgi gördü. İlk kez annelik heyecanını yaşayan ünlü sunucu oğluna Ali Veysel adını verdi...

Cansu Canan Özgen anne oldu!

Geçtiğimiz aylarda ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın 'maşallah' övgüleri yağdırması ile uzun süre gündemden düşmeyen sunucu Cansu Canan Özgen anne oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENDİ 2020 yılında bir süredir aşk yaşadığı eski basketbolcu ve antrenör Erden Eryüz ile dünya evine girmişti.

ANNE OLDU Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sunucu son paylaşımı ile müjdeyi verdi.

DUYGULARINI DİLE GETİRDİ Sosyal medya hesabından çekirdek ailesinin olduğu bir fotoğraf karesini yayınlayarak duygularını dile getirdi.