60 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu o pozları paylaşınca yorum yağdı: "O Hayat Benim 'Nuran' yok mu?"

Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle sık sık gündeme gelen bir isim. Uyguladığı diyet formülü ve geçirdiği ameliyat sayesinde fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.
Uyguladığı diyet ile formda kalmayı sağlayan Bozoğlu değişimiyle gündem oldu. Oyuncu, Yaz Şarkısı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Hayaller ve Hayatlar, Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Yüzleşme, Kalbimdeki Deniz, O Hayat Benim gibi birçok yapımda rol aldı.
Oyuncu son olarak 209 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından rol aldığı dizilerdeki karakterleri tek tek sıralayarak dizilerden kareler koydu. Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Ama sosyal medya takipçilerinin gözünden bir şey kaçmadı. Tüm dizilerdeki rollerinden fotoğraflar yer alırken "O Hayat Benim" dizisiyle ilgili ne bir kare ne de bir not yer almadı.
Oyuncunun paylaşımının altına "O Hayat Benim 'Nuran' karakteri mükemmeldi", "O Hayat Benim 'Nuran' yok mu abla?" gibi yorumlar yapıldı.