Uykusuzluğa ne iyi gelir? Uykusuzluğa iyi gelen 10 besin

Her gün yorgun bir sabaha başlamak, gün içinde uykusuz bir şekilde dolaşmak insanı çileden çıkabilir. Uykusuzluk problemine karşı çözüm arıyorsanız bahsedeceğimiz bu 10 besinden faydalanabilirsiniz. Doğadan gelen şifalı besinlerle uykusuzluğa çözüm bulabilirsiniz. Bunun için ilaç kullanmak ilk aklınıza gelen şey olmasın.

UYKUSUZLUK PROBLEMİNE İYİ GELECEK 10 BESİN

Hastalık düzeyinde uykusuzluk değişik nedenlere bağlı oluşabilir. Gereksinim duyduğunuz uyku süresi genleriniz tarafından belirleniyor. Bunun yanı sıra yatak odanızın uyku için uygun bir ortam olması da uykunuzu etkileyen önemli bir faktör. Ayrıca uyku-uyanıklık düzenimizin bozuk olması, uyunması gereken zamanlarda başka işlerle uğraşmanız, uyku saatinden önce uykuyu bozan gıdaları tüketmeniz, yatağa bedensel olarak yorgun girmeniz de uykusuzluğa yol açan önemli faktörleri oluşturuyor. Peki uyumadan önce neler tüketebilirsiniz?