Uykusuzluğa ne iyi gelir? Uykusuzluğa iyi gelen 10 besin

Her gün yorgun bir sabaha başlamak, gün içinde uykusuz bir şekilde dolaşmak insanı çileden çıkabilir. Uykusuzluk problemine karşı çözüm arıyorsanız bahsedeceğimiz bu 10 besinden faydalanabilirsiniz. Doğadan gelen şifalı besinlerle uykusuzluğa çözüm bulabilirsiniz. Bunun için ilaç kullanmak ilk aklınıza gelen şey olmasın.
UYKUSUZLUK PROBLEMİNE İYİ GELECEK 10 BESİN
Hastalık düzeyinde uykusuzluk değişik nedenlere bağlı oluşabilir. Gereksinim duyduğunuz uyku süresi genleriniz tarafından belirleniyor. Bunun yanı sıra yatak odanızın uyku için uygun bir ortam olması da uykunuzu etkileyen önemli bir faktör. Ayrıca uyku-uyanıklık düzenimizin bozuk olması, uyunması gereken zamanlarda başka işlerle uğraşmanız, uyku saatinden önce uykuyu bozan gıdaları tüketmeniz, yatağa bedensel olarak yorgun girmeniz de uykusuzluğa yol açan önemli faktörleri oluşturuyor. Peki uyumadan önce neler tüketebilirsiniz?
Uykusuzluk problemine ne iyi gelir diyenler için 10 tavsiye
BADEM: Badem, uykusuzluğa karşı iyi bir yardımcıdır. Badem, uyku kalitesini artıran magnezyum içermektedir. Eğer magnezyum eksikliği yaşıyorsanız uykuya dalmanız güç olabilir. Bunun için badem yiyerek magnezyum takviyesi alabilirsiniz. Yatmadan önce birkaç adet badem yemek size uyku verebilir.
SÜT: Bir bardak süt ya da bir küp peynir, uykuya dalma süresini kısaltabilir. Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum ve triptofan kombinasyonu, metatonin üretimine yardımcı olur. Melatonin ise uykuya dalmayı kolaylaştıran maddedir. Yatmadan önce bir bardak ılık süt ile mışıl mışıl uykuya geçebilirsiniz, ancak düzenli içmek şartıyla.
CEVİZ: Ceviz de triptofan bakımından zengindir ve aynı zamanda cevizin içinde bir çeşit melatonin bulunur. Birkaç adet ceviz içini akşam yemeğinde ya da yatmadan önce tüketebilirsiniz.
HUMUS: Humus, süt ürünleri gibi triptofan içeren nohuttan hazırlanır. Bu da uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır. Akşamları güzel bir humus yemek hem lezzetli bir öğün geçirmenize hem de sağlıklı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.
MARUL: Marul, sizi sakinleştiren bir madde içerir. Bu da uykuya geçmenize yardımcı olacaktır. Akşam yemeğinde masanızda salatayı eksik etmeyin.
Okuyucu Yorumları 8 yorum