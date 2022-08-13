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Uzmanı anlattı! ''Harika bir cinsel hayat için...''

13.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa, kıvılcım sönüyormuş gibi hissetmeye başlayabilirsiniz. Ancak seks uzmanı Natassia Miller, bu durumun her zaman böyle olmak zorunda olmadığını açıkladı ve harika bir cinsel hayatı olan çiftlerin yaptığı beş şeyi paylaştı.

Birçok insan uzun süren ilişkilerde kıvılcımın kaybolmasının çok muhtemel olduğuna inanır. Ancak seks uzmanı Natassia Miller, aksinin de olduğunu iddia ederek gündem oldu. Miller, harika bir seks hayatı olan çiftlerin yaptıkları 5 şeyi anlattı.

İşte o ipuçları...

''KONUŞUN''

''KONUŞUN''
Natassia'nın ilk ipucu eşinizle seks hakkında konuşmak. İyi bir seks hayatı olan çiftlerin en belirgin özelliklerinden birinin birbirlerine neyi sevdiklerini, bu şeyin nasıl olmasından hoşlandıklarını ve ne zaman bundan en çok keyif aldıklarını sormak olduğunu söyleyen Natassia, bu tür konuşmalara alışkın değilseniz ilk başta garip gelebileceğini de ekledi. Ancak bir sonraki birlikteliğinizde buna değeceğine dikkat çekti.

''ZAMAN GEÇİRMEK ÖNEMLİ''

''ZAMAN GEÇİRMEK ÖNEMLİ''
Bir sonraki ipucu, birlikte kaliteli zaman geçirmekti. Natassia, çiftlerin birbirlerine zaman ayırmasının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Çiftleri, beraber sevdikleri şeyleri yapmaya ve birbirilerine zaman ayırmaya davet etti.

''SARILIN''

''SARILIN''
Natassia, çiftlere sadece sarılmak için günde 20 dakika ayırmalarını önerdi. Birbirinize temas edip sarmanın daha yoğun bir yakınlık yarattığını ve bunun da nihayetinde uzun vadede daha iyi bir sekse olanak tanıyabileceğini ekledi.

''SENİ SEVİYORUM''

''SENİ SEVİYORUM''
Natassia, bir çift olarak birbirinizi tutkuyla öpmenin, birbirinize her gün “seni seviyorum” demenin ve bunu yaparken gerçekten ciddi olmanın seks hayatı için faydalı olduğunu belirtti.

''PLANLAYIN''

''PLANLAYIN''
En tartışmalı ipucu ise, sekse öncelik vermek ve bunu planlamaktı. Ancak Natassia, seksi planlamanın, günlük yaşamınızın kaosundan sonra gerçekten fayda sağlayabilecek bir girişim olduğunu savundu. Akışa bırakıp es geçmektense, ajandalarda sekse yer açmanın çiftler için motive edici ve heyecan verici olabileceğini de ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik
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