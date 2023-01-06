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Uzun adamların savaşı! “Dünyanın en uzun adamı” Sultan Kösen’e Ganalı rakibi meydan okudu! “Hodri meydan”

06.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de yaşayan Sultan Kösen, 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı. Dünyanın en uzun adamına Gana’dan rakip çıktı. 29 yaşındaki Sulemana Abdul Samed, hastanede yaptırdığı ölçümde boyunun 2.89 metre olduğunu öğrendi ve Kösen’e meydan okudu. Rekoru elinde bulunduran Kösen ise Ganalı rakibine “Hodri meydan” diyerek cevap verdi.

Sultan Kösen’in 2 metre 51 santimetrelik boyuyla Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun adamı olduğu onaylandı. Ancak Kösen’e geçtiğimiz günlerde Gana’da dişli bir rakip çıktı. Gana’da yaşayn 29 yaşındaki Sulemana Abdul Samed’in boyu gittiği hastanede ölçüldü ve mezuranın ölçüm için yeterli kalmadığı belirtilerek Sulemana'nın boyunun 2.89 metre olduğunu iddia edildi.

MEYDAN OKUMAYI İHMAL ETMEDİ

Sulemana, olağanüstü boyunu, vücudun bağ dokularını etkileyen ve anormal derecede uzun uzuvlarla sonuçlanan genetik bir hastalık olan Marfan sendromu adı verilen nadir bir duruma borçlu.
Gittiği hastanede boyunun ölçülmesiyle birlikte Sulemana Sultan Kösen’e seslenerek, “Sultan'ın rekoru bitti, Sultan'dan daha uzun insan var” dedi. Kösen ise bu sözlere, “Bazı haberler duyuyorum. ‘Sultan’ın rekoru bitti, Sultan’dan daha uzun insanlar var’diye. Hodri meydan” diye konuştu.

BİR CEPHE DAHA AÇILDI

BİR CEPHE DAHA AÇILDI
Etiopya’nın en uzun kişisi olarak rekoru elinde bulunduran Negewo Jima, Facebook’tan yaptığı açıklamasıyla tartışmaya dahil oldu.
Sultan Kösen’e destek çıkan Jima, 2 metre 25 santimerelik boyuyla Sulemana’nın kendisinden daha kısa olduğunu iddia etti. Facebook’taki paylaşımında Sulemana’nın fotoğrafını yayınlayan Jima, “İsterseniz onu buraya getirin. Bu adam benden bile uzun olamaz. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla benden uzun olmadığını söyleyebilirim” dedi.

BOYUNU ÖLÇTÜ

BOYUNU ÖLÇTÜ
BBC muhabiri, yanında 5 metrelik bir mezurayla Kuzey Gana'da yaşayan Sulemana'nın yanına gitti. Köyünde oldukça popüler olan Sulemana’nın boyunu ölçen BBC muhabiri sonucu 2 metre 23 santimetre olarak açıkladı. Şimdlilik Kösen’in rekorunu kıramasa da Sulemana’nın boyunun devamlı olarak uzadığı ifade edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Sultan Kösen guinness

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