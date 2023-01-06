Uzun adamların savaşı! “Dünyanın en uzun adamı” Sultan Kösen’e Ganalı rakibi meydan okudu! “Hodri meydan”

Sultan Kösen’in 2 metre 51 santimetrelik boyuyla Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun adamı olduğu onaylandı. Ancak Kösen’e geçtiğimiz günlerde Gana’da dişli bir rakip çıktı. Gana’da yaşayn 29 yaşındaki Sulemana Abdul Samed’in boyu gittiği hastanede ölçüldü ve mezuranın ölçüm için yeterli kalmadığı belirtilerek Sulemana'nın boyunun 2.89 metre olduğunu iddia edildi.

MEYDAN OKUMAYI İHMAL ETMEDİ

Sulemana, olağanüstü boyunu, vücudun bağ dokularını etkileyen ve anormal derecede uzun uzuvlarla sonuçlanan genetik bir hastalık olan Marfan sendromu adı verilen nadir bir duruma borçlu.

Gittiği hastanede boyunun ölçülmesiyle birlikte Sulemana Sultan Kösen’e seslenerek, “Sultan'ın rekoru bitti, Sultan'dan daha uzun insan var” dedi. Kösen ise bu sözlere, “Bazı haberler duyuyorum. ‘Sultan’ın rekoru bitti, Sultan’dan daha uzun insanlar var’diye. Hodri meydan” diye konuştu.

BİR CEPHE DAHA AÇILDI Etiopya’nın en uzun kişisi olarak rekoru elinde bulunduran Negewo Jima, Facebook’tan yaptığı açıklamasıyla tartışmaya dahil oldu.

Sultan Kösen’e destek çıkan Jima, 2 metre 25 santimerelik boyuyla Sulemana’nın kendisinden daha kısa olduğunu iddia etti. Facebook’taki paylaşımında Sulemana’nın fotoğrafını yayınlayan Jima, “İsterseniz onu buraya getirin. Bu adam benden bile uzun olamaz. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla benden uzun olmadığını söyleyebilirim” dedi.