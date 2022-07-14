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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

14.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP ve PKK ile 11 yıldır mücadele ettiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Kızımın elini kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdılar. Kızım Şeyma savcı olacaktı. Hayalini çaldılar. 23 bayramdır kızımı görmüyorum. Bayramlarım gözyaşıyla geçiyor. Canım, ciğerim geldiği gün bayramım olacak. Rabb'im hakkımızı HDP'ye, PKK'ya bırakmasın. HDP'yi bitirmeden durmayacağız. Bizim liderimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın yanındayız. Onların desteğiyle evlatlarımızı katillerin ve zalimlerin içinden kurtaracağız."

Annelerden Güllü Ereğli ise 7 yıldır haber alamadığı evladının özlemiyle yaşadığını anlattı.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Ereğli, "Oğlum HDP tarafından kandırıldı ve dağa kaçırıldı. Üniversite öğrencisiydi. Öğretmen olmak istiyordu. HDP onun hayallerini çaldı. Kendi çocuklarına kalem, bizim çocuklarımıza silah veriyorlar. HDP bizden ne istiyor? Oğluma sesleniyorum. Gel teslim ol. Onlar vatan hainleridir. Onlara uymayın." diye konuştu.

Eyleme Hakkari'den katılan anne Rukeyta Adıyaman da "Oğlum 9 yaşındaydı. Okuldayken kaçırıldı. 6 yıldır oğlumu arıyorum. Çocuğumu HDP kaçırıp PKK'ya teslim etti. Oğlumu istiyorum." dedi.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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