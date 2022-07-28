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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

28.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Kahrolsun PKK", "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, oğlunun PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Van'da 41 haftadır eylemlerini sürdürdüklerini belirten Mert, şunları kaydetti:

"Bizi bıktırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Sesimizi duyurmaya, evlat nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Oğluma sesleniyorum, gel devletine teslim ol. Ağlamaktan gözlerimi kaybediyorum. Ne olur o hainlerden kaç, gel. Devletimiz kucak açmış. Onlar devlet haini."

Kardeşinin teröristlerce kaçıldığını belirten Abdullah Arslan da "2013'te kardeşim dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamıyoruz. Buraya çocuklarımıza kavuşmak için geldik. Onlar gelinceye kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi.

Aileler bir süre HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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