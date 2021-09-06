Venedik Film Festivali'ne katılan Kristen Stewart'ın kıyafeti tartışma yarattı

Amerikalı oyuncu, pijamayı andıran elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.
FESTİVAL KIYAFETİ TARTIŞMA YARATTI!
Bu yıl 78'inci gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde dün gece Spencer filminin galası yapıldı. Prenses Diana'nın yaşamının son yıllarını konu alan filmin yıldızı Kristen Stewart da İtalya'nın bu en büyük film festivalinde boy gösterdi.
"PİJAMAYLA KIRMIZI HALIDA"
31 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kırmızı halı için seçtiği kıyafetle adından söz ettirdi. Stewart'ın pijamaya benzetilen ilginç kıyafeti, moda devi Chanel'in imzasını taşıyordu.
İlginç kıyafet, Chanel'in 2021 sonbahar-kış koleksiyonundan.
Saçı için de kıyafetine uygun bir model seçen Stewart, bu görüntüsüyle büyük ilgi çekti ve kırmızı halıda objektiflere uzun uzun poz verdi.
Alacakaranlık serisinin yıldızı Kristen Stewart'ın, Prenses Diana karakteriyle büyük bir sınav vereceği Spencer filmi, ABD'de 5 Kasım’da gösterime giriyor.
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