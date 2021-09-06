Venedik Film Festivali'ne katılan Kristen Stewart'ın kıyafeti tartışma yarattı

Amerikalı oyuncu, pijamayı andıran elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.

Bu yıl 78'inci gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde dün gece Spencer filminin galası yapıldı. Prenses Diana'nın yaşamının son yıllarını konu alan filmin yıldızı Kristen Stewart da İtalya'nın bu en büyük film festivalinde boy gösterdi.

Saçı için de kıyafetine uygun bir model seçen Stewart, bu görüntüsüyle büyük ilgi çekti ve kırmızı halıda objektiflere uzun uzun poz verdi.