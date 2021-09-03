Ver Kaç filmi konusu nedir? Ver Kaç filmi oyuncuları kimler?

Orçun Benli'nin yönettiği ve Kenan Ece, Aslıhan Güner gibi pek çok ismin yer aldığı Ver Kaç filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sevilen filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Ver Kaç filmi konusu nedir?

VER KAÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

2017 yılında vizyona girmiş olan Ver Kaç filmini Orçun Benli yönetmektedir. Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Filmde çocukluktan beri arkadaş olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü'dür. Oldukça yoksul bir kulüp olan Kadırga Spor Kulübü, kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek ister.

Yapılacak transfer için kulübün eskilerinden olan Tevfik Amca arabasını bağışlayacaktır fakat aracın satışı için büyük zamana ihtiyaç vardır ve transfer tarihi yaklaştığı için satış artık beklenemeyecektir. Bu durum karşısında Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan istemeye karar verecektir. Sedat senet karşılığı parayı alır fakat bu sırada başına daha önce hesaba katmadığı bir iş gelir ve pek çok kişi ile mücadele vermek zorunda kalır.

OYUNCULARI KİMLER? Kenan Ece - Sedat Bülent Çolak - Fikret Fırat Tanış Aslıhan Güner - Nazlı Ruhi Sarı - Reşat Murat Şahan - Berber Levent Tülek - Rıza Mehmet Ali Kaptanlar - Metin Yılmaz Gruda - Avni Cengiz Sezici - Komiser Max Bendo - Saatçi