Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio imaj tazeledi! Son halini 'Herkes rahatlasın' diyerek paylaştı

Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı reklam filmi ile tanınan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İMAJ TAZELEDİ
İddialı ve cesur pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü model son haliyle gündem oldu.
İmaj değişikliği yapan Sara Sampaio saçlarını sarıya boyattı. 32 yaşındaki Sara Sampaio, yeni haliyle bir video çekerek takipçilerini şaşırttı.
Ünlü modelin son haline adeta yorum yağdı.
Bazı kullanıcılar; 'Harika ötesinde', 'Çok güzel olmuş' gibi olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Hiç olmamış', 'Yaşlı görünüyorsun' gibi olumsuz yorumlar yaptılar.
Sara Sampaio yeni imajına gelen yorumlara karşılık olarak 'Herkes rahatlasın! BU sadece bir proje için' notunu düşerek yeni bir paylaşım yaptı.