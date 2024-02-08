MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio imaj tazeledi! Son halini 'Herkes rahatlasın' diyerek paylaştı

Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio imaj tazeledi! Son halini 'Herkes rahatlasın' diyerek paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ ile reklamda yer alan Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Sampaio son olarak imaj tazeledi. Ünlü model yeni görünümünü 'Herkes rahatlasın' notu ile paylaştı.

Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı reklam filmi ile tanınan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

İMAJ TAZELEDİ

İddialı ve cesur pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü model son haliyle gündem oldu.
İmaj değişikliği yapan Sara Sampaio saçlarını sarıya boyattı. 32 yaşındaki Sara Sampaio, yeni haliyle bir video çekerek takipçilerini şaşırttı.
Ünlü modelin son haline adeta yorum yağdı.
Bazı kullanıcılar; 'Harika ötesinde', 'Çok güzel olmuş' gibi olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Hiç olmamış', 'Yaşlı görünüyorsun' gibi olumsuz yorumlar yaptılar.
Sara Sampaio yeni imajına gelen yorumlara karşılık olarak 'Herkes rahatlasın! BU sadece bir proje için' notunu düşerek yeni bir paylaşım yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sara sampaio Kıvanç Tatlıtuğ
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Savaş'a göndermesi olay oldu: "Belki siz AK Parti kökenli olduğunuz için..."

Savaş'a göndermesi olay oldu: "Belki siz AK Parti kökenli olduğunuz için..."

Başak Demirtaş çekildi, gözler DEM'e çevrildi! İşte aday olma ihtimali yüksek 3 isim: Selahattin Demirtaş'la istişare edildi

Başak Demirtaş çekildi, gözler DEM'e çevrildi! İşte aday olma ihtimali yüksek 3 isim: Selahattin Demirtaş'la istişare edildi

Bankada hesabı olanlar dikkat, paranız buhar olabilir!

Bankada hesabı olanlar dikkat, paranız buhar olabilir!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.