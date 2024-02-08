Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio imaj tazeledi! Son halini 'Herkes rahatlasın' diyerek paylaştı

Bazı kullanıcılar; 'Harika ötesinde', 'Çok güzel olmuş' gibi olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Hiç olmamış', 'Yaşlı görünüyorsun' gibi olumsuz yorumlar yaptılar.

Sara Sampaio yeni imajına gelen yorumlara karşılık olarak 'Herkes rahatlasın! BU sadece bir proje için' notunu düşerek yeni bir paylaşım yaptı.