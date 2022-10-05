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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor: 3 - Altekma: 1

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeri

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)

Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Selman Ateş, Altay Demirci)

Setler: 19-25, 25-23, 25-15, 25-21

Süre: 104 dakika (26, 29, 22, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Cizre Belediyespor: 3 - Altekma: 1

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

Cizre Belediyespor - Altekma

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