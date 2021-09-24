Volovan nasıl yapılır? Volovan malzemeleri neler?

Fransız mutfağına ait olan volovan oldukça hafif bir yiyecektir. Volovanın kıymalısı, patates pürelisi, yoğurt soslusu gibi çeşitleri var. 12 adet milföy hamuru, 1 çay bardağı haşlanmış bezelye ve yeterince köri volovan hazırlamak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte volovan tarifi...

VOLOVAN ÇEŞİTLERİ NELER?

* Yoğurt soslu Volovan * Beşamel soslu tavuklu Volovan * Kıymalı Volovan * Patlıcan beğendikli Volovan * Patates püreli Volovan * Çilek şantili Volovan

SEBZELİ VOLOVAN MALZEMELERİ * 12 adet milföy hamuru * 1 çay bardağı haşlanmış bezelye * 1 adet yumurta * 3-4 dal dereotu * 3-4 dal maydanoz * 2 çorba kaşığı tereyağı * 1 adet haşlanmış patates * 1 yemek kaşığı soya sosu * Yeterince tuz * 1 adet haşlanmış havuç * 1 diş sarımsak * Yeterince köri

VOLOVAN NASIL YAPILIR? Milföylerin altısını su bardağı veya çelik bir kalıp ile kesin. Kalanını ise önce su, sonra çay bardağı ile kesin ve yuvarlak halkalar elde edin.

İlk kestiğiniz milföyün üstüne yumurta sarısı sürün, diğer halkaları üstüne yerleştirin ve çatal ile ortadaki boş kısma birkaç delik açın. Ardından 200 derece fırına atın.