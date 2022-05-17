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  4. Vücut kıllarını kucaklamak için tıraş olmayı bırakan OnlyFans modeli, tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

Vücut kıllarını kucaklamak için tıraş olmayı bırakan OnlyFans modeli, tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

17.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bristol’da yaşayan OnlyFans fenomeni Fenella Fox, henüz 19 yaşındayken toplumsal tabuları alt üst ederek vücut kıllarını almaktan vazgeçti. Şimdilerde 28 yaşında olan fenomen OnlyFans’ta popüler olduktan sonra vücut kıllarını almadığı için eleştiri oklarının hedefi olduğunu söyledi. Vücut kıllarını almamasının bir tercih olduğunu dile getiren Fox, “Sonsuza kadar bekar olacaksın” diyenlere resti çekti.

Bristol’da yaşayan 28 yaşındaki OnlyFans fenomeni Fenella Fox, tamamen doğal görünümü kutluyor ve bunu abonelik tabanlı bir sosyal medya uygulaması olan OnlyFans’ta hayranlarına açık bir şekilde gösteriyor.

TOPLUMSAL KURALLARA MEYDAN OKUDU

Yaklaşık 9 yıldır vücut kıllarını almadığını ifade eden Fox, aylık gelirinin tercihi sayesinde 8 katına çıktığını söyledi. OnlyFans’ta vücut kıllarını göstermediği dönemde aylık 1.000 sterlin kazandığını anlatan Fox, aylık gelirinin şimdi ise 8 bin sterline ulaştığını itiraf etti.
Tıraş bıçağını bıraktığından beri başarı elde etmesine rağmen, fenomen isim çevrimiçi olarak hala olumsuz yorumlar alıyor.
Sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumları dah önceki zamanlarda umursadığını itiraf eden Fox, “Artık olumsuz yorumlara cevap vermemeyi seçiyorum. Genellikle bana nefret söylemiyle yaklaşan insanlara açıklama yapmayı deniyordum. Bundan tamamen vazgeçtim” dedi.
Sosyal medyadan sıklıkla aşk hayatı ve hijyen sorunlarına yönelik tepkiler aldığını anlatan Fox, “İnsanlar başkalarının beni sevmeyeceğini söyleyerek ‘Sonsuza kadar bekar olacaksın’ diyor. Bir de çok kötü koktuğumu ve bu durumun hijyenik olmadığını söylüyorlar” diye konuştu.
Fox, vücut kıllarından nefret eden erkeklerin güvensiz olduğuna ve bunun "kendi kötü hijyenlerinin bir yansıması" olduğuna inanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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