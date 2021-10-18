Wanda Nara - Mauro Icardi evliliğinde yasak aşk iddiası! Paylaşımı olay oldu

Spor dünyasının en ünlü çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığın eşiğinde. Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Arjantinli futbolcuya ateş püskürdü. Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ayrılıyor mu? Şoke eden paylaşım Icardi'nin paylaşımına eşinden olay gönderme geldi.

YASAK AŞK İDDİASINDA YENİ GELİŞME

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, yakın arkadaşı Chismes de Ker'e yaptığı açıklamada şu an PSG forması giyen Icardi'den ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söyledi.

'AİLEYİ MAHVETTİN' Dedikoduların hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Bir o.... için aileni mahvettin" ifadelerini kullandı. Nara daha önce Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi.

TAKİPTEN ÇIKTI 28 yaşındaki futbolcu Instagram heabından eşini takip etmeye devam ediyor fakat Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıkardı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ PSG'nin yıldız ismi Icardi sessizliğini bozdu. Instagram hesabından Wanda NAra ile olan fotoğrafını paylaşan İtalyan isim aynı zamanda eşini de etiketledi. Icardi'nin bu hamlesine jet yanıt geldi.