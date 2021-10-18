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Wanda Nara - Mauro Icardi evliliğinde yasak aşk iddiası! Paylaşımı olay oldu

18.10.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasının göz önündeki çifti Mauro Icardi - Wanda Nara evliliğinde yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Her yaptıklarıyla olay olan çift sosyal medya üzerinden karşılıklı paylaşımlarda bulundu. Icardi'nin son paylaşımına Nara'dan cevap geldi. İşte olayın perde arkası...

Spor dünyasının en ünlü çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığın eşiğinde. Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Arjantinli futbolcuya ateş püskürdü.

Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ayrılıyor mu? Şoke eden paylaşımMauro Icardi ve eşi Wanda Nara ayrılıyor mu? Şoke eden paylaşım

Icardi'nin paylaşımına eşinden olay gönderme geldi.

YASAK AŞK İDDİASINDA YENİ GELİŞME

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS
Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, yakın arkadaşı Chismes de Ker'e yaptığı açıklamada şu an PSG forması giyen Icardi'den ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söyledi.

'AİLEYİ MAHVETTİN'

'AİLEYİ MAHVETTİN'
Dedikoduların hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Bir o.... için aileni mahvettin" ifadelerini kullandı. Nara daha önce Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi.

TAKİPTEN ÇIKTI

TAKİPTEN ÇIKTI
28 yaşındaki futbolcu Instagram heabından eşini takip etmeye devam ediyor fakat Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıkardı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ

ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ
PSG'nin yıldız ismi Icardi sessizliğini bozdu. Instagram hesabından Wanda NAra ile olan fotoğrafını paylaşan İtalyan isim aynı zamanda eşini de etiketledi. Icardi'nin bu hamlesine jet yanıt geldi.

'ELİMİ YÜZÜKSÜZ DAHA ÇOK SEVİYORUM'

'ELİMİ YÜZÜKSÜZ DAHA ÇOK SEVİYORUM'
Icardi'nin paylaşımı sonrası Nara'dan bir hamle daha geldi. Elinin fotoğrafını paylaşan ünlü isim eşine gönderme yaparak, "Elimi yüzüksüz daha çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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