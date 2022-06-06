Yanardağ patlamasında vücudunun büyük bölümü yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Avustralyalı Browitt ailesi, 9 Aralık'ta Ovation of the Seas gemisinde yaptığı gezinin bir parçası olarak özel adayı ziyaret etti. 2019 yılında yanardağ patladığı sırada Browitt’in 21 yaşındaki kız kardeşi Krystal ve babası Paul da dahil olmak üzere adada bulanan 47 kişiden 21’i vefat etti. Bu gönderiyi Instagram'da gör Stephanie Coral Browitt (@stephaniecoral96)'in paylaştığı bir gönderi

İLK KEZ SON HALİNİ GÖSTERDİ

1886'da Tarawera Dağı'nın patlamasından bu yana Yeni Zelanda'nın en ölümcül volkan patlaması felaketini çaresiz bir şekilde gemiden izleyen anne Marie, bir kızın ve kocasının ölümüne şahit oldu. Diğer bir kızının ise vücudunun yüzde 70’i üçüncü derece yanıklarla kaplandı ve zorlu bir tedavi süreci başladı.

“DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA GÜÇLÜYÜM” 2 buçuk yıl devam eden tedavinin sonucunda 60 Minutes programına konuk olarak katılan Browitt ilk kez yüzünü gösterdi.

Aynaya baktığında kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Browitt, “Düşündüğümden daha güçlüyüm. Sanırım hayatta kalma mücadelesinin nasıl bir şey olduğunu derinden hissettim. Her gün hayatta kalmak için, sadece kendime dönmek için savaşıyordum” dedi.

Hastanede geçirdiği 6 aylık süreçte birçok deri nakli ameliyatı olmak zorunda kalan Browitt, parmaklarının kesildiğini söyledi ve dah önce kimseyle paylaşmadığı vücudundaki yaraları gösterdi.