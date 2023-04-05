Yapay zeka ChatGPT, dünyanın en değerli 11 futbolcusunu seçti! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi...

Son dönemde oldukça popülerleşen yapay zeka uygulaması ChatGPT, insanları hayrete düşürmeye devam ediyor. İstediğiniz herhangi bir konudaki sorulara yanıt verebilen, Türkçe dahil birçok dili konuşabilen ve kod bile yazabilen yeni sohbet robotu sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda.

ChatGPT'ye güncel olarak dünyanın en değerli 11 futbolcusu soruldu.

RONALDO VE MESSI YOK!

Ünlü yapay zeka uygulamasının oluşturduğu 11 futbolculuk listede Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile PSG'de oynayan Lionel Messi yer almadı.

İşte ChatGPT'ye göre en değerli 11 futbolcu;