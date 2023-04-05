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Yapay zeka ChatGPT, dünyanın en değerli 11 futbolcusunu seçti! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi...

05.04.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya şu sıralar yeni nesil sohbet robotu ChatGPT'yi konuşuyor. ChatGPT, Türkçenin de içinde bulunduğu birçok dili konuşurken, hikayeler oluşturuyor ve kod dahi yazabiliyor. Dünyaya damgasını vuran ChatGPT'ye dünyanın en değerli 11 futbolcusu soruldu. ChatGPT'nin oluşturduğu 11 futbolculuk listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yer almaması dikkat çekti.

Son dönemde oldukça popülerleşen yapay zeka uygulaması ChatGPT, insanları hayrete düşürmeye devam ediyor. İstediğiniz herhangi bir konudaki sorulara yanıt verebilen, Türkçe dahil birçok dili konuşabilen ve kod bile yazabilen yeni sohbet robotu sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda.

ChatGPT'ye güncel olarak dünyanın en değerli 11 futbolcusu soruldu.

RONALDO VE MESSI YOK!

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Ünlü yapay zeka uygulamasının oluşturduğu 11 futbolculuk listede Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile PSG'de oynayan Lionel Messi yer almadı.

İşte ChatGPT'ye göre en değerli 11 futbolcu;

CHATGPT'YE GÖRE EN DEĞERLİ 11

BRUNO FERNANDES

BRUNO FERNANDES

ERLING HAALAND

ERLING HAALAND

HARRY KANE

HARRY KANE

JADON SANCHO

JADON SANCHO

KEVIN DE BRUYNE

KEVIN DE BRUYNE
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Lionel Messi yapay zeka erhan de

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