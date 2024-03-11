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  4. Yargı'daki o sahne tepki çekti! "Kanım dondu iması bile kötü"

Yargı'daki o sahne tepki çekti! "Kanım dondu iması bile kötü"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 10:18
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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolü paylaştığı Yargı'nın son bölümündeki final sahnesi sosyal medyada tepki çekti. Kadın polisin başına gelenleri görenler "Kanım dondu iması bile korkunç" yorumlarında bulundu.

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Yargı dizisi son bölümüyle gündemde.

Başrolde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat gibi isimlerin de rol aldığı dizinin final sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.


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SEMA ERGENEKON'A TEPKİ YAĞDI

İlk kez tek başına sahaya çıkan Tuğçe, bir kadına tecavüz edilmesini engelledi. Sahne sonunda ise Tuğçe bayıltılarak tecavüzcü erkeklerin eline düştü.

Bu sahnede "Oğlum sen arkanı dön" gibi cümlelerin yer alması ve tecavüz iması sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o senarist Sema Ergenekon'a yapılan yorumlardan bazıları:

İşte o senarist Sema Ergenekon'a yapılan yorumlardan bazıları:
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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi Pınar sema ergenekon
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