Yargı'daki o sahne tepki çekti! "Kanım dondu iması bile kötü"

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Yargı dizisi son bölümüyle gündemde.
Başrolde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat gibi isimlerin de rol aldığı dizinin final sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İlk kez tek başına sahaya çıkan Tuğçe, bir kadına tecavüz edilmesini engelledi. Sahne sonunda ise Tuğçe bayıltılarak tecavüzcü erkeklerin eline düştü.
Bu sahnede "Oğlum sen arkanı dön" gibi cümlelerin yer alması ve tecavüz iması sosyal medyada büyük tepki çekti.