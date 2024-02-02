Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu öpüşme tekniği hakkında konuştu: "Hiç kolay değil"

Oyuncu kısa bir süre önce kucağına aldığı oğlunu pusetinde taşırken görüntülendi. Urgancıoğlu, herhangi bir babalık eğitimi almadığını söyledi.
İki sezondur "Yargı" dizisinde başrol oynayan Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti.
Nikah sonrası ünlü çift, 8 Aralık'ta oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine Ardıç adını verdi.
Ünlü oyuncu önceki gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu meslektaşı Selin Şekerci'nin öpüşme sahneleriyle ilgili yaptığı açıklama hakkında yorum yaptı.
Selin Şekerci'nin öpüşme sahneleri için 'Güzel kardeşim deyip, kamyoncu gibi giriyorum partnerime' sözleri hatırlatılan oyuncu, konuyla ilgili şunları ifade etti:
"Bence hiçbir sahne kolay değil. Her sahnede başka bir gerilim türü var. Hiç kolay ya da keyifli bir mevzu değil bu durum."