Yarı finalde derbi oynanabilir! Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi, eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı.

Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

