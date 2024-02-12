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  4. Yarı finalde derbi oynanabilir! Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi, eşleşmeler belli oldu

Yarı finalde derbi oynanabilir! Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi, eşleşmeler belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2024 16:34 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli olurken, çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacağı açıklandı. Yarı final ve final maçlarının tarihleri ise daha sonra belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı.

Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

İŞTE EŞLEŞMELER
Canlı Skor

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 

Beşiktaş - Konyaspor / Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Karagümrük / Trabzonspor - Başakşehir

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