“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Paige Spiranac’ın Noel Baba kostümüyle sosyal medyayı salladı

29 yaşındaki profesyonel golfçü Paige Spiranac spor müsabakalarının dışında sosyal medya sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yeni yıl coşkusundan geri kalmadı. Hayranlarını cesur bir Noel Baba kostümüyle karşılayan Spiranac’ın gönderisi tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Yatağının üzerinde Noel Baba kostümüyle fotoğraf çekilen Spiranac gönderisine “Mutlu tatiller” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini öven yorumlarda birleştiği Spiranac’ın gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “İşte şimdi Noel” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu ekledi.