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  4. “Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Paige Spiranac’ın Noel Baba kostümüyle sosyal medyayı salladı

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Paige Spiranac’ın Noel Baba kostümüyle sosyal medyayı salladı

27.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf sporcusu olan Paige Spiranac spor kariyerinin dışında sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz aylarda spor kariyerine ara verdiğini söyleyen Spiranac sevenlerinin karşısına yine cesur bir paylaşımla çıktı. Noel Baba kostümü giyen Spirinac’ın gönderisi kısa sürede sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

29 yaşındaki profesyonel golfçü Paige Spiranac spor müsabakalarının dışında sosyal medya sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yeni yıl coşkusundan geri kalmadı. Hayranlarını cesur bir Noel Baba kostümüyle karşılayan Spiranac’ın gönderisi tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

sosyal medya

Yatağının üzerinde Noel Baba kostümüyle fotoğraf çekilen Spiranac gönderisine “Mutlu tatiller” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini öven yorumlarda birleştiği Spiranac’ın gönderisine bir sosyal medya kullanıcısı, “İşte şimdi Noel” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu ekledi.

İŞTE PAIGE SPIRANAC'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Paige Spiranac

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