Yatak odalarından canlı yayın yapıp '1 milyon beğenide romantik anım var' demişti! O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

Ekran görüntüsü 2023-12-15 071953

"Halkımız bunu biraz kötü algıladı. Benim bir romantik anım var, onu yapıcam demiştim. Benden daha beterleri var. Duştada açan var kendini. Normal akım yapıyorduk biz , akım üzerinden çok ilgi gördü. Biz de utandık, ben de utandım. Bana kalırsa açıkcası pişman değilim ama... Ben yine yayınlarıma devam edicem."