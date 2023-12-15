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    4. Yatak odalarından canlı yayın yapıp '1 milyon beğenide romantik anım var' demişti! O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

    Yatak odalarından canlı yayın yapıp '1 milyon beğenide romantik anım var' demişti! O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

    15.12.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada müstehcen yayın yapanlar bir süredir gündemde. Bunların sonuncusu ise "1 milyon beğenide romantik anım var" diyerek yatak odalarından canlı yayın yapan çift olmuştu. Polis düzenlenen operasyonda müstehcen yayın yapan 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında o çift de bulunuyordu. "1 milyon beğenide romantik anım var" diyen Kadir Baykara "Kazancım halka dokundu" derken aylık kazancını da açıkladı.

    Sosyal medyada 'Laz Kızı', 'Donsuz Kelly' derken bir çiftin yatak odasından canlı yayın yapıp "1 milyon beğenide romantik anım var" demesi tepki toplamıştı. Polis, sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

    Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında yatak odalarındaki özel anlarını takipçileriyle paylaşan çift de vardı. Gözaltına alınan çift, yaşananlar sonrasında açıklama yaptı.

    Kesfet

    "KAZANCIM HALKA DOKUNDU"

    "KAZANCIM HALKA DOKUNDU"

    Kadir Baykara "Kazancım halka dokundu. Yayınlardan ortalama 50, 55, 60 bin TL para kazanıyorduk. Şurada zaten yayın oldu. Olayın patlaması yorganın boynuma kadar çekilmesi" dedi. 

    Açıklamasının devamında Baykara şunları söyledi: 

    Ekran görüntüsü 2023-12-15 071953

    Ekran görüntüsü 2023-12-15 071953

    "Halkımız bunu biraz kötü algıladı. Benim bir romantik anım var, onu yapıcam demiştim. Benden daha beterleri var. Duştada açan var kendini. Normal akım yapıyorduk biz , akım üzerinden çok ilgi gördü. Biz de utandık, ben de utandım. Bana kalırsa açıkcası pişman değilim ama... Ben yine yayınlarıma devam edicem."

    "BEN UTANDIM ŞAHSEN"

    "BEN UTANDIM ŞAHSEN"

    Esra Baykara ise "Böyle patlayacağımızı da bilmiyorduk. Evimizden aldılar götürdüler bizi. Ben utandım şahsen, eşimi bilemiyorum. Pişmanım, insanların bu şekilde tepkisini göreceğimizi düşünmedim" dedi. 

    AYLIK KAZANÇLARINI AÇIKLADI

    AYLIK KAZANÇLARINI AÇIKLADI

    Show Haber'in haberine göre karı- koca o yayından 10 bin TL kazandıklarını aylık gelirlerinin 50, 55, 60 bin TL kazandıklarını açıkladı.

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