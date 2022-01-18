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  4. Yazı özleyen Pelin Öztekin'den bikinili poz! 93 kilo vermişti

Yazı özleyen Pelin Öztekin'den bikinili poz! 93 kilo vermişti

18.01.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin sosyal medyayı aktif kullanıyor. 2014 yılında 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka biri olan Öztekin yazı özledi. Öztekin yaz aylarında verdiği bikinili bir pozunu paylaştı. Pelin Öztekin o dönem 93 kilo vermişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındıktan sonra pek çok dizide boy gösteren Pelin Öztekin, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Soğuk kış günlerinde yaza özlem duyan Pelin Öztekin bikinili bir pozunu paylaştı. Hayranlarından beğeni toplayan Öztekin'in fit hali de gözlerden kaçmadı.

Güzel oyuncunun pozuna "Çok güzel zayıfladınız" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar veren Öztekin mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin sosyal medyada sık sık paylaşım yapsa da bu konuda yapılan yorumlardan rahatsız...

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Pelin Öztekin böyle anılmaktan sıkılmış. Öztekin ameliyat ile ilgili "8 yıldır zayıfım artık ben kabullendim bence herkesin artık buna alışması lazım. Ben alıştım, üstüne kilo bile aldım" açıklaması yapmıştı.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

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Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

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Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

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'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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