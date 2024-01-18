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    4. Yemek seçimi sosyal medyayı ikiye böldü! Testis, süt ve yulafı karıştırdı... Kahvaltıda büyük bir iştahla yedi

    Yemek seçimi sosyal medyayı ikiye böldü! Testis, süt ve yulafı karıştırdı... Kahvaltıda büyük bir iştahla yedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 07:41 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada natüralizm ve sağlıklı yaşam konularında yaptığı paylaşımlar sayesinde dikkatleri üzerine çeken 'Liverking' kullanıcı isimli bir fenomen ilginç kahvaltı deneyimiyle viral oldu. Bir kasenin içine testis, süt ve yulafı karıştıran adam kamera karşısında kahvaltısını büyük bir iştahla yedi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyada ortaya çıkan birbirinden ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Doğal ve tamamen sağlıklı bir hayat sürdürdüğünü iddia ederek paylaşımlar yapan 'Liverking' kullanıcı isimli bir fenomen kahvaltısıyla limitleri zorladı.

    Kesfet

    Kamera karşısına geçerek kendisine bir kahvaltı hazırlayan adam kalıpların dışına çıkmayı tercih etti. Kabının içine önce testis ardından üzerine süt ve yulaf döken adamın kahvaltısı sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kahvaltı tercihini mide bulandırıcı bulurken diğer bir kısmı ise fenomen ismin sağlığından endişe etmeye başladığını dile getirdi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu adamın 27 yaşında olduğuna hala inanmıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir insanın bu kadar kırmızı olması normal değil" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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