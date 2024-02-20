Yeni imajıyla çok konuşulmuştu... Gülcan Arslan mesleğini değiştirdi! Kazandığı ücret dudak uçuklattı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Gülcan Arslan kısacık sarı saçlarıyla çok beğenilmişti.
Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan ünlü isim Gülcan Arslan paylaşımlarıyla da sık sık çok konuşuluyor.
Arslan, son olarak sosyal medyadan kazandığı ücretle gündeme geldi. İddiaya göre; Arslan, markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin civarında bir ücret alıyor.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Arsalan, dizilerden kazandığından çok daha fazla gelir elde etti.
Sosyal medya fenomeni olunca daha fazla para kazandığını keşfeden Arslan'ın sosyal medya hesabında 211 bin takipçisi var.
Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklamda oynadı.