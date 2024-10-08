Yeni imajıyla yine şaşırttı... Serenay Sarıkaya'ya bakan bir daha baktı! 'Sana ne olmuş?'

Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya kazancı ve lüks eviyle magazin manşetlerinden düşmüyor.
Ünlü isme sosyal medyada; 'bu saç hiç olmamış', 'yüzü çok büyük saç modeli yakışmamış', 'ne çabuk yaşlanmış', 'sana ne olmuş?' gibi yorumlar yapıldı.
Yeni imajı sorulan Sarıkaya, "Başka iş anlaşmalarım olduğu için bu tarzı erteledim. Şimdi herhangi bir projede yer almadığım ve yer alacağım dizide daha rahat etmek için bu modeli tercih ettim" dedi.
Bölüm başı kaşesi 1 milyon 200 bin TL olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'da birkaç dairesi ve Kaz Dağı eteklerinde de villası olduğu söyleniyor.