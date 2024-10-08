Yeni imajıyla yine şaşırttı... Serenay Sarıkaya'ya bakan bir daha baktı! 'Sana ne olmuş?'

YENİ İMAJI DİLLERDE...

Yeni imajı sorulan Sarıkaya, "Başka iş anlaşmalarım olduğu için bu tarzı erteledim. Şimdi herhangi bir projede yer almadığım ve yer alacağım dizide daha rahat etmek için bu modeli tercih ettim" dedi.