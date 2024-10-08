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  4. Yeni imajıyla yine şaşırttı... Serenay Sarıkaya'ya bakan bir daha baktı! 'Sana ne olmuş?'

Yeni imajıyla yine şaşırttı... Serenay Sarıkaya'ya bakan bir daha baktı! 'Sana ne olmuş?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 10:23
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Kazancı, lüks evi, özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı derken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya her adımıyla olay oluyor. Önceki akşam bir davette boy gösteren ünlü oyuncu siyahlar içinde geceye damga vurdu. Sarıkaya'nın kısa saçları ve yeni imajı herkesi şaşırttı. Güzel oyuncuya bakan bir daha baktı...

Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya kazancı ve lüks eviyle magazin manşetlerinden düşmüyor.

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TARZI OLAY OLDU

Her adımı adeta olay olan ünlü isin bu defa son haliyle dikkat çekti. Uzun saçlarını kısacık kestiren Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

HİÇ BEĞENİLMEDİ

HİÇ BEĞENİLMEDİ
Önceki akşam bir davette siyahlar içerisinde boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın makyajı ve saçları hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'bu saç hiç olmamış', 'yüzü çok büyük saç modeli yakışmamış', 'ne çabuk yaşlanmış', 'sana ne olmuş?' gibi yorumlar yapıldı.

YENİ İMAJI DİLLERDE...

YENİ İMAJI DİLLERDE...

Yeni imajı sorulan Sarıkaya, "Başka iş anlaşmalarım olduğu için bu tarzı erteledim. Şimdi herhangi bir projede yer almadığım ve yer alacağım dizide daha rahat etmek için bu modeli tercih ettim" dedi.

KAZANCIYLA GÜNDEMDEYDİ!

KAZANCIYLA GÜNDEMDEYDİ!

Bölüm başı kaşesi 1 milyon 200 bin TL olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'da birkaç dairesi ve Kaz Dağı eteklerinde de villası olduğu söyleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
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