Yeniden açılan sinema salonlarında 2 Temmuz’dan itibaren filmler peşi sıra gösterime girecek

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde sosyal hayata yönelik kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda aylardır kapalı olan sinema salonların yeniden açılmaya hazırlanıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 (FAST AND FURİOUS 9)

Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü; Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster'in başrollerinde yer aldığı aksiyon türündeki yapım, Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.