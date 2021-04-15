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Hızlı ve Öfkeli 9’dan beklenen fragman geldi

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema tarihinin en uzun soluklu film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli’nin (Fast and Furious) son projesinin detayları ortaya çıktı. Başrollerini Vin Diesel ve John Cena’nın paylaştığı filminden fragman geldi.

Devam serileri ve hikayeye bağlı filmlerle birlikte Hızlı ve Öfkeli efsanesi sürüyor. Serinin son filminde Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlu Brian’ı korumak için kardeşi Jakob’a (John Cena) karşı mücadele veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında filmin vizyon tarihi 25 Haziran olarak duyuruldu. Gösterim tarihi için gün sayılan Hızlı ve Öfkeli 9 filminin fragmanı yayınlandı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Fast and Furious 9'ın konusu ise şöyle açıklandı: Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.

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