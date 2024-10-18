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  4. Ünlü isimler Yenidoğan bebek çetesi skandalıyla çileden çıktı! "Para için küçücük bebeklere kıyan bu şeref yoksunu mahluklar..."

Ünlü isimler Yenidoğan bebek çetesi skandalıyla çileden çıktı! "Para için küçücük bebeklere kıyan bu şeref yoksunu mahluklar..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.10.2024 12:26
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Tüm Türkiye günlerdir yenidoğan bebek çetesini konuşuyor. 12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Dalga geçerek bebeklerin hayatlarıyla oynayan katillerin bilinen tam 18 hastanenin yoğun bakım servislerini kiraladığı ortaya çıktı. Mustafa Sandal, Yeşim Salkım, Bergüzar Korel gibi isimler konuya sessiz kalmadı...

Tüm Türkiye yenidoğan bebek çetesi skandalını konuşuyor. İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin ortaya çıkan detayları adeta kan dondurdu.

MADDİ KAZANÇ İÇİN YAPTILAR

İddianamede; hasta sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları ifade edildi. Ayrıca; şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi.

yenidoğan

Hasta bebeklerin, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı açık açık ifade edildi.

Bebek katilleri bu hastanelerde cirit atmış! İşte o liste Bebek katilleri bu hastanelerde cirit atmış! İşte o liste

'En büyük sağlık skandalı' olarak nitelendirilen bu olaya ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı. 'Yenidoğan çetesi' olayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, işte ünlü isimlerin tepkileri...

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KAN DONDURAN OLAYA TEPKİ YAĞIYOR

Anahtar Kelimeler:
hastane çete yenidoğan yenidoğan bebek
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