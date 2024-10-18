Ünlü isimler Yenidoğan bebek çetesi skandalıyla çileden çıktı! "Para için küçücük bebeklere kıyan bu şeref yoksunu mahluklar..."

Tüm Türkiye yenidoğan bebek çetesi skandalını konuşuyor. İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin ortaya çıkan detayları adeta kan dondurdu.

MADDİ KAZANÇ İÇİN YAPTILAR

İddianamede; hasta sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları ifade edildi. Ayrıca; şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi.

Hasta bebeklerin, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı açık açık ifade edildi.

'En büyük sağlık skandalı' olarak nitelendirilen bu olaya ünlü isimlerde kayıtsız kalmadı. 'Yenidoğan çetesi' olayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, işte ünlü isimlerin tepkileri...