Yer: Antalya! Büyük Taarruz’un kayıp şehitleri jeoradar ile tek tek tespit ediliyor... 304 şehit defni bulundu

2022'DE 6 ŞEHİT DEFNİ, 2023'TE 2 ŞEHİTLİK BULUNDU

2022 yılında ise Afyonkarahisar'a bağlı Başkimse köyünde 1, Kütahya'ya bağlı Arpalı köyünde 1, Selkisaray'da 3 ve Kanlı Göl'de 1 olmak üzere toplam dört bölgede 6 şehit defni belirlendi. Bir taraftan bilinmeyen şehit defin alanları belirlenirken, diğer taraftan DKMP 5'nci Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen bu şehitliklerin başına kazıklar dikildi. Bayrak direği ve şüheda taşı dikimi de yapılan bu şehitliklerin ihya çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 2023'teki jeoradar çalışmalarında ise Afyonkarahisar'a bağlı Olucak ve Çamlıca Tepesi'nde, önceki yıllarda bilinmeyen 2 yeni şehitlik belirlendi. Bu 2 yeni şehitlikle ilgili jeofizik yer radarı çalışmalarıyla defnedilen şehit sayısı belirlenip, şehitlik ihyası gerçekleştirilecek.