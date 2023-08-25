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    4. Yer: Antalya! Büyük Taarruz’un kayıp şehitleri jeoradar ile tek tek tespit ediliyor... 304 şehit defni bulundu

    Yer: Antalya! Büyük Taarruz’un kayıp şehitleri jeoradar ile tek tek tespit ediliyor... 304 şehit defni bulundu

    25.08.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlattığı Büyük Taarruz'un yaşandığı 34 bin 834 hektar alanı kapsayan Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda jeofizik yer radarı çalışmalarıyla 304 şehit defni tespit edildi. Afyonkarahisar'da Çamlıca Tepesi ve Olucak'ta 2 yeni şehitlik belirlenirken, defin sayısı ve kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

    Afyonkarahisar Kocatepe'de 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un gerçekleştiği Kocatepe ve Dumlupınar'ın bulunduğu 34 bin 834 hektarlık alan, 1981'de milli park ilan edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar ve Kütahya sınırlarındaki birçok yerleşim merkezi sınırlarını içine alan Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda, 2020 yılında 'Şehitler Coğrafyası' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, bölgede bugün bazıları tarla statüsünde olan arazilerdeki araştırmalarda, 2020 yılı mart ayında Harp Coğrafyası Uzmanı Dr. Selim Erdoğan ve Saha Uzmanı Erkan Özçelik'in katkılarıyla 'Askeri Arşiv Taramaları' neticesinde, savaş döneminde şehitlerin defnedildiği ve bilinmeyen çok sayıda yeni şehitlik belirlendi.

    304 ŞEHİT DEFNİ

    Kurtuluş Savaşı'nın arazideki izleri olan mevzi ve siperlerin korunması ve ihya edilerek, belirli periyotlarda bakımının sağlanması faaliyetleri kapsamındaki jeoradar çalışmalarıyla, 2020 ile 2023 Ağustos ayı itibarıyla savaşın yaşandığı çok sayıdaki tepe ve mevzide 15 şehitlik bulundu. Bu şehitliklerden 13'ünde yapılan araştırmalarda, toplam 304 şehide ait defin tespiti yapıldı. Defin tespiti yapılan şehitlerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Daire Başkanlığı (ATASE) arşivlerinde yapılan incelemelerle 10 şehidin isim ve künye bilgilerine ulaşıldı.

    JEOFİZİK YER RADARIYLA ORTAYA ÇIKIYOR

    JEOFİZİK YER RADARIYLA ORTAYA ÇIKIYOR

    DKMP 5'inci Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, 2020'deki jeoradar çalışmalarıyla ilk olarak Tınaztepe Gepli mevkisinde 12 şehit naaşı bulundu ve definleri yapılarak, şehitlik ihyası gerçekleştirildi. Devam eden saha çalışmalarında, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında 2020 yılında 13 mevkide ve 36 alanda daha jeofizik yer radarı çalışması yapıldı.

    2020'DE 85 ŞEHİT DEFNİ BELİRLENDİ

    2020'DE 85 ŞEHİT DEFNİ BELİRLENDİ

    2020'de Tınaztepe Gepli'deki 12 şehit defnine ek olarak, Tınaztepe Kocapınar mevkisinde 15, Sandıklı Akharım Kasabası'na bağlı Çiğiltepe Hasanbeli mevkisinde 13, Çiğiltepe'de 8, Ahmetpaşa Gökgöz Yaylası'nda 6, Sinanpaşa Akdeğirmen Şehitliği'nde 6, Dumlupınar Büyükaslıhanlar Şehitliği'nde 19 ve Dumlupınar Kanlıköprü mevkisinde 6 defin olmak üzere toplam 85 şehit defni belirlendi.

    2021'DE 213 ŞEHİT DEFNİNE ULAŞILDI

    2021'DE 213 ŞEHİT DEFNİNE ULAŞILDI

    'Şehitler Coğrafyası' projesi kapsamında 2021 Mayıs'ta ise Harp Coğrafyası Uzmanı Dr. Selim Erdoğan ve Saha Uzmanı Erkan Özçelik'in katkılarıyla saha çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, önceki yıllarda bilinmeyen Akharım'a bağlı Çiğiltepe Fundalitepe mevkisinde 63, Tınaztepe bloğunda ise 150 olası defin alanı saha gözlemi sonucu tespit edildi.

    2022'DE 6 ŞEHİT DEFNİ, 2023'TE 2 ŞEHİTLİK BULUNDU

    2022'DE 6 ŞEHİT DEFNİ, 2023'TE 2 ŞEHİTLİK BULUNDU

    2022 yılında ise Afyonkarahisar'a bağlı Başkimse köyünde 1, Kütahya'ya bağlı Arpalı köyünde 1, Selkisaray'da 3 ve Kanlı Göl'de 1 olmak üzere toplam dört bölgede 6 şehit defni belirlendi. Bir taraftan bilinmeyen şehit defin alanları belirlenirken, diğer taraftan DKMP 5'nci Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen bu şehitliklerin başına kazıklar dikildi. Bayrak direği ve şüheda taşı dikimi de yapılan bu şehitliklerin ihya çalışmalarının sürdüğü belirtildi.   2023'teki jeoradar çalışmalarında ise Afyonkarahisar'a bağlı Olucak ve Çamlıca Tepesi'nde, önceki yıllarda bilinmeyen 2 yeni şehitlik belirlendi. Bu 2 yeni şehitlikle ilgili jeofizik yer radarı çalışmalarıyla defnedilen şehit sayısı belirlenip, şehitlik ihyası gerçekleştirilecek.

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    Anahtar Kelimeler:
    Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruz

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