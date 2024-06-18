Yer: Bursa... 2 asırlık Osmanlı geleneği! Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemiklerden kostüm yazıp sokak sokak gezdiler

Kostüm giyen gençlerden Burak Özdemir de bu kültürün kökeninin çok eskilere dayandığını dile getirdi.İnsanları hem eğlendirmeyi hem de korkutmayı amaçladıklarını anlatan Özdemir, "Osmanlı'da ön sıralarında savaşan 'Deliler' adındaki kahramanlarımız var. Biz de bu kültürü tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Tarihimizi diri tutuyoruz. Genelde korkuyorlar ama zamanla alışıyorlar. Eğlence kısmı ön plana çıkmaya başladı. Umarım bu etkinlik hep devam eder. Çok zorlu bir şekilde hazırlanıyoruz. Birçok aşamanın ardından bu atık malzemeler kostüme dönüşüyor." dedi.