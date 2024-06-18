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    4. Yer: Bursa... 2 asırlık Osmanlı geleneği! Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemiklerden kostüm yazıp sokak sokak gezdiler

    Yer: Bursa... 2 asırlık Osmanlı geleneği! Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemiklerden kostüm yazıp sokak sokak gezdiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 14:14
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    Osmanlı dönemindeki "Deliler" adlı askeri birliğin anısını yaşatmak amacıyla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 2 asırdır "Alabaş" geleneği sürdürülüyor. "Alabaş" geleneği, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemiklerle yapılan kostümleri giyen gençler tarafından canlandırıldı.

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Şehriman Mahallesi'nin sakinleri, Kurban Bayramı'nda kestikleri hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemikleri kostüm haline getiriyor. Osmanlı kara ordusunda görevli "Deliler" adı verilen süvarilerden oluşan ve üstün cesaret göstermeleriyle, farklı giyinme şekilleriyle dikkati çeken birlik," Alabaş" geleneğiyle yaklaşık 200 yıldır bu mahallede yad ediliyor.

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    Kostümleri giyen gençler, akşam saatlerinde mahalle meydanında ve sokaklarda insanların karşısına aniden dikilip, farklı sesler çıkararak onları korkutuyor.

    Mahalle sakinleri ve bayram ziyaretine gelen misafirler ile "Alabaş" geleneğini görmek için başka yerlerden gelenler, korku deneyiminin yanı sıra eğlenceli vakit geçiriyor.

    Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Üner, Kurban bayramlarında nesilden nesle "Alabaş" geleneğini yaşattıklarını söyledi.

    Osmanlı'dan bugünlere taşınan gelenek hakkında bilgi veren Üner, "Geleneğimiz, Deliler ve Alabaş kültürünü yansıtıyor. Her yıl eğlence olarak düzenliyoruz. Yeni nesil tanısın ve devam etsin diye yapıyoruz. Gençler ön planda oluyor. Dernek olarak biz destek veriyoruz. Bu kültürü yaşatmak çok güzel. Eski kültürü yürekten ve cesaretle devam ettirmek gurur verici." diye konuştu.

    Kostüm giyen gençlerden Burak Özdemir de bu kültürün kökeninin çok eskilere dayandığını dile getirdi.İnsanları hem eğlendirmeyi hem de korkutmayı amaçladıklarını anlatan Özdemir, "Osmanlı'da ön sıralarında savaşan 'Deliler' adındaki kahramanlarımız var. Biz de bu kültürü tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Tarihimizi diri tutuyoruz. Genelde korkuyorlar ama zamanla alışıyorlar. Eğlence kısmı ön plana çıkmaya başladı. Umarım bu etkinlik hep devam eder. Çok zorlu bir şekilde hazırlanıyoruz. Birçok aşamanın ardından bu atık malzemeler kostüme dönüşüyor." dedi.

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    Kurban Bayramı Bursa kostüm
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