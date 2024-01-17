Yer: İstanbul! Trafikte iki sürücü arasında 'erkek' tartışması yaşandı... "Türkiye'nin en iyi erkeğisiniz"

Şişli'nin Mecidiyeköy bölgesinde iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden birisi diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit etti. Tehdit edilen sürücü cep telefonuyla tartışmayı kaydetmeye karar verdi. Sürücünün iddiasına göre cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.
Yaşananları kaydeden sürücü, “Tehdit ediyordun. Erkek misin?" sözleriyle diğer sürücüye bağırdı. Kayda alınan sürücü ise, “Telefonla çekince erkek mi oldun?” sözleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra küfür eden sürücü camı kapatırken, diğeri ise kayıt almaya devam etti.
Dünyanın en güzel erkeği sensin diye sürücü konuşmaya devam etti ancak camını kapatan sürücü karşılık vermedi. Yaşanan ilginç tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.