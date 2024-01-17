Yer: İstanbul! Trafikte iki sürücü arasında 'erkek' tartışması yaşandı... "Türkiye'nin en iyi erkeğisiniz"

Şişli'nin Mecidiyeköy bölgesinde iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden birisi diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit etti. Tehdit edilen sürücü cep telefonuyla tartışmayı kaydetmeye karar verdi. Sürücünün iddiasına göre cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.

Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

