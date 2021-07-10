"Yeşil Yol filmi ne zaman çekildi?" , "Yeşil Yol filminin oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Dram türündeki Yeşil Yol filmi "idam cezası" konusunu işler. Bu film dünyaca ünlü yazar Stephen King'in "Aynı" adlı romanından esinlenerek çekilmiştir. İşte ayrıntılar...

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

John Coffey iki küçük kızı öldürme suçundan idam cezası almıştır. İri bir adam olan Coffey aslında oldukça ince birisidir ve doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası başgardiyanının ismi Paul Edgecomb'dur. Edgecomb Coffey'e suçlu olup olmadığını sorar. Bu esnada başlayan diyalog sonrasında oldukça farklı gelişir. Coffey doğa üstü güçleri sayesinde hasta olan başgardiyanı iyileştirir. Bunun ardından başgardiyanın Coffey hakkındaki düşünceleri değişmeye başlar.