"Yeşil Yol filmi ne zaman çekildi?" , "Yeşil Yol filminin oyuncuları kimdir?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Dram türündeki Yeşil Yol filmi "idam cezası" konusunu işler. Bu film dünyaca ünlü yazar Stephen King'in "Aynı" adlı romanından esinlenerek çekilmiştir. İşte ayrıntılar...
Yeşil Yol filminin oyuncuları kimdir?
Orijinal ismi The Green Mile olan Yeşil Yol filmi 1999 yapımıdır. Dram türündeki film Stephan King'in "Aynı" adlı kitabından uyarlanmıştır. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Frank Darabont üstlenmektedir.
YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?
John Coffey iki küçük kızı öldürme suçundan idam cezası almıştır. İri bir adam olan Coffey aslında oldukça ince birisidir ve doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası başgardiyanının ismi Paul Edgecomb'dur. Edgecomb Coffey'e suçlu olup olmadığını sorar. Bu esnada başlayan diyalog sonrasında oldukça farklı gelişir. Coffey doğa üstü güçleri sayesinde hasta olan başgardiyanı iyileştirir. Bunun ardından başgardiyanın Coffey hakkındaki düşünceleri değişmeye başlar.
YEŞİL YOL FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Filmin çekimleri Tennessee Eyalet Hapishanesinde gerçekleşmiştir. İnfazların yapıldığı elektrikli sandalyenin tasarımı yapılırken New York'taki Sing Sing Hapishanesindeki gerçeğinden yararlanmıştır.
YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCU KADROSU
* Tom Hanks /Paul Edgecomb
* David Morse /Brutus 'Brutal' Howell
* Bonnie Hunt/ Jan Edgecomb
* Michael Clarke Duncan /John Coffey
* Sam Rockwell /'Vahşi Bill' Wharton
* James Cromwell /Hal Moores
* Michael Jeter/ Eduard 'Del' Delacroix
* Graham Greene /Arlen Bitterbuck
* Doug Hutchison /Percy Wetmore
* Jeffrey DeMunn /Harry Terwilliger
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