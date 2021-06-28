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Yeşilçam'ın dikkat çeken güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik sosyal medyayı salladı!

28.06.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının vamp güzeli Ahu Tuğba, Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen kızı Anjelik'in son halini paylaştı. Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in son hali herkesi şaşırtırken, güzelliğini annesinden aldı şeklinde yorumlar yapıldı. Annesine olan benzerliği dikkat çeken Anjelik, güzelliği ile sosyal medyayı salladı.

'Derviş Bey', 'Taçsız Kraliçe' ve 'Banker Bilo' büyük yapıtlarda rol alan usta oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlandı. Kızının son halini görenler annesinin gençliğine benzetilirken, güzelliği ile çok konuşuldu. 27 yaşındaki kızının yeni imajı dikkat çekerken adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in son hali..

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

65 yaşındaki usta oyuncu Ahu Tuğba, sosyal medya hesabından kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaştı.
Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evlilikten dünya gelen kızı Anjelik Calvin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Amerika'da yaşayan Anjelik'in geçtiğimiz aylarda orada polis olduğu ve görev yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yeşilçam sinemasının en şehvetli kadınları arasında yer alan Ahu Tuğba'nın kızının annesi ile benzerliği dikkat çekti.
Tıpkı annesi gibi uzun sarı saçları ve renkli gözleri ile göz kamaştıran Anjelik, imaj değişikliğine gitti.
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