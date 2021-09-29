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  4. Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Gençlik halini gölgede bıraktı

Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Gençlik halini gölgede bıraktı

29.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan usta oyuncu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Güzelliği dillere destan olan oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "20'lik kızlara taş çıkarır", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Ünlü oyuncu, yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına düştüğü notla okuduğu kitabın sonuna geldiğini dile getiren Bubikoğlu, "Okuduğum kitabın sonuna geliyorum, geleceğe yönelik çok geniş bir bilgilendirme, hızlı gelişen bilimsel teknolojiler heyecan verici aynı zamanda ürkütücü de. Sevdim kitabı. İyi geceler herkese" ifadelerini kullandı.

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Takipçileri, Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımına iltifat yağdırdı.

Ünlü oyuncuların son hali

Canan Perver

Canan Perver

Aydan Adan

Aydan Adan
Aydan Adan

Beyhan Saran

Beyhan Saran
Beyhan Saran

Emel Sayın

Emel Sayın
Emel Sayın

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
Ajda Pekkan
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Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Instagram
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