Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz yıllara meydan okuyor! Hâlâ çok güzel

Türk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı.

Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı.

Daha sonra LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu.

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.

Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de annesinin izinden giderek oyuncu oldu.

Bahar Erdeniz, oyunculuk kariyerine uzun bir ara verse de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.