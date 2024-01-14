Yeşim Salkım estetik çıkışıyla gündemde! Akla Seda Sayan geldi... "Estetikli herkes maymundan beş dakika önce"

Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Yeşim Salkım bu sefer de estetik yaptıranlara zehir zemberek sözler söyledi. Yeşim Salkım paylaştığı videoda estetik yaptıranlara adeta zehir kustu.

"Ben estetik yaptırmıyorum" diyen Salkım, sözlerine "Estetikle bugün kim güzelleşmiş? Estetikli herkes maymundan beş dakika önce" diyerek devam etti.

Yeşim Salkım sözlerine "Bir de sünnet derisi diye bir şey çıkarmışlar. Koyun can derdinde kasap et derdinde" diyerek devam etti.

Yeşim Salkım'ın ifadeleri sonrası şarkıcıya "Seda Sayan'a gönderme mi?" sorusu yağdı.



