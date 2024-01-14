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  4. Yeşim Salkım estetik çıkışıyla gündemde! Akla Seda Sayan geldi... "Estetikli herkes maymundan beş dakika önce"

Yeşim Salkım estetik çıkışıyla gündemde! Akla Seda Sayan geldi... "Estetikli herkes maymundan beş dakika önce"

14.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Songül Karlı ve Seda Sayan'ın sık sık estetik yaptırması ve görünümleri gündeme geliyor. Yeşim Salkım estetik yaptıranlara çıkışarak sert ifadeler kullandı. Salkım'ın sözleri sonrası "Seda Sayan'a mı bu sözler?" yorumları geldi.

Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Yeşim Salkım bu sefer de estetik yaptıranlara zehir zemberek sözler söyledi. Yeşim Salkım paylaştığı videoda estetik yaptıranlara adeta zehir kustu.

"Ben estetik yaptırmıyorum" diyen Salkım, sözlerine "Estetikle bugün kim güzelleşmiş? Estetikli herkes maymundan beş dakika önce" diyerek devam etti.

Yeşim Salkım sözlerine "Bir de sünnet derisi diye bir şey çıkarmışlar. Koyun can derdinde kasap et derdinde" diyerek devam etti.

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Yeşim Salkım'ın ifadeleri sonrası şarkıcıya "Seda Sayan'a gönderme mi?" sorusu yağdı.


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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Yeşim Salkım Seda Sayan ele söyledi
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