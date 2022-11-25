Yetişkin film sektörünü bırakan Lana Rhoades, etek bluz takımıyla sosyal medyayı salladı! Hayranlarında beğeni yağdı

Geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle yetişkin film sektöründen ayrıldığını açıklayan Lana Rhoades kariyerine modellik yaparak devam etti. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmamasına rağmen 16.6 milyon takipçisi bulunan Rhoades, son olarak hayranlarının karşısına mavi etek ve bluz takımıyla çıktı. Takımını yeşil renkli göbeği açık bir üstle tamamlamayı tercih eden fenomen ismin gönderisi ilgi çekti.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

18 yaşını doldurduktan sonra striptiz kulüplerde çalışmaya başlayan ve henüz 19 yaşındayken yetişkin film sektörüne adım atan Lana Rhoades kısa sürede tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi. Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliğe ayrıldığını açıklayan Rhoades, modellik yapmaya başlayarak sosyal medyadan hayranlarıyla iletişime geçmeye devam ediyor.

Son olarak Rhoades objektiflerin karşısına mavi etek ve ceket takımıyla çıktı. Cesur paylaşımlarına alışkın olan hayranlarını şaşırtan gönderisinde Rhoades, melek haresi bulunan bir emoji ekledi. Rhoades’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.