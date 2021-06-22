Yıldız Tilbe ile kızının benzerliği şaşırttı! İşte Yıldız Tilbe'nin senelerdir gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Sezen Burçin...

İşte Yıldız Tilbe ve kızının o fotoğrafları...

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI VE TİLBE'NİN BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU!

Senelerdir çokça dinlenen şarkıları ve güçlü sesiyle her kitlenin sevdiği ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin müzik kariyeri haricinde özel hayatı da merak ediliyor.

Daha önce bir evlilik yapan Yıldız Tilbe, 1984–1989 seneleri arası Güngör Karahan ile evli kalmıştı.

Bu evlilikten bir kızı olan Tilbe'nin özellikle kameralardan uzat şekilde büyüttüğü kızı Sezen Burçin hayranları tarafından merak konusu oldu.

ANNESİNİN TIPA TIPI! Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'inin annesine olan benzerliği görenleri şaşırttı.