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Yıllar geçse de modası geçmiyor! Dolabınızdan eksik etmemeniz gereken her dönemin parçaları

15.07.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda, canlı bir organizma gibi sürekli değişir ve dönüşür. Bu değişimin içinde ‘vintage, retro’ gibi tanımlarla geçmişe göndermeler yapılır. Günümüzde hala popülerliğini koruyan, cesur ve yeni görünen moda trendlerinin aslında onlarca yıl önce doğduğunu biliyor muydunuz? İşte dolabınızda eksik etmemeniz gereken parçalar ve onları belirleyen moda ikonları...

Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Diana Ross ve Prince siz fark etmeseniz bile hala gardırop seçimlerinizi etkilemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki modern ünlüleri bile etkisi altına almayı başaran moda ikonlarını sizler için araştırdık.

YILLARA MEYDAN OKUYAN MODA İKONLARI

AUDREY HEPBURN- KÜÇÜK SİYAH ELBİSE

AUDREY HEPBURN- KÜÇÜK SİYAH ELBİSE
Küçük siyah elbisenin orijinal konsepti 1920’li yıllarda doğmasına ve Coco Chanel’den ilham almasına rağmen bu tarz adeta Hepburn ile özdeşleşti. Audrey Hepburn bu kıyafeti Breakfast at Tiffany’s‘de asla ölmeyen bir klasik haline getirdi. Bir şapka ve eldivenle kombinlediği bu elbise, hem zarif hem de romantik görünümüyle günümüzde de sıklıkla tercih ediliyor. Lady Gaga da 2019 da bu klasik görünümü yeniden yorumladı.

BRIGITTE BARDOT- OMUZLARI AÇIK ÜSTLER

BRIGITTE BARDOT- OMUZLARI AÇIK ÜSTLER
Brigitte Bardot’un moda dünyasında bir ikon haline getirdiği bu kıyafet, 1960’larda onun imzası niteliğindeydi. Bu feminen görüntü dünyanın her yerinde bir trend haline dönüştü.

DIANA ROSS- PAYET

DIANA ROSS- PAYET
1983’te Diana Ross performansı sırasında mor renkli payetli bir tulum giymişti. Diana Ross, bu kıyafetiyle sonraki kuşaklara da örnek oldu.

KATHARINE HEPBURN- TAKIM ELBİSELER

KATHARINE HEPBURN- TAKIM ELBİSELER
Bir Hepburn ve bir trend daha! Modern ünlü kadınların kırmız halıda sıklıkla takım elbise giymeyi tercih ettiği biliniyor. Ancak bu tarz seçimi 20. yüzyılın ilk yarısında oldukça riskliydi. Kıyafetlerin genellikle cinsiyetlere göre seçilmesi esastı. Katharine Hepburn kalıpları yıktı ve pantolon, gömlek ve smokin giyerek moda endüstrisine meydan okudu.

MARILYN MONROE- YÜKSEK BELLİ BİKİNİ ALTLARI

MARILYN MONROE- YÜKSEK BELLİ BİKİNİ ALTLARI
Marilyn Monroe’nun bikini giydiği birkaç fotoğrafta yüksek belli altlar dikkatleri çekiyor. 1950’li yıllarda popüler olan bu bikini modellerine günümüzde yeniden yönelim arttı. Feminen ve zarif bir görünüm sunan bu model, kalça kusularını kapatırken istenilen kum saati görünümüne de kavuşturuyor.
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Model
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