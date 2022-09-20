Yıllarca Barbie’nin sevgilisi ‘Ken Bebek’ gibi dolaştı! Şimdi tamamen tanınmaz halde

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan Felipe Maximo, çocukluk yaşlarından itibaren yaşıtları tarafından zorbalığıa uğradığını dile getirdi. Ergenlik dönemlerinde görünümünü değiştirmek için ilk ameliyatını olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Maximo, Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için günde 4 saat makyaj yapıyordu. Uzun saatler boyunca makyaj yapan Maximo tamamen farklı bir kişi olarak görünmek için 42 estetik ameliyat planlamıştı. İnşaatta bir iş bulduktan sonra artık doğal haliyle hayatına devam edeceğini ifade eden Maximo, “Özgüvenimi geri kazandım. Artık Ken olmama ihtiyacım yok. O ameliyatları olmadığım için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

Yeni işiyle birlikte kendisine olan güveninin arttığından söz eden Maximo, “Estetik ameliyat olmadığım için kendimi özgür hissediyorum. Hayatta ikinci bir şansım varmış ve ben bir uykudan uyanmışım gibi. O zamanlar oyuncak bebek gibi giyinmenin beni güçlendirdiğini inkar edemem ve pişman değilim çünkü kendimi sevmeyi öğrenmeme yardımcı oldu. Ken ile çok özdeşleşiyorum, kendine bakmak, egzersiz yapmak ve görünüşüne bakmak gibi iyi ve sağlıklı erkek alışkanlıkları var. Şimdi inşaatta çalışıyorum ve orada iyi bir şekilde kabul edildim, şantiyeye hiç Ken gibi giyinerek gitmedim ve asla gitmem, artık ihtiyacım yok.” dedi.