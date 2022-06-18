YKS 2022 kaç puanla, hangi üniversiteye girerim? YKS tüm üniversite ve bölümlerin taban puanları!

YKS sınavında kaç puanla, hangi üniversiteye girileceği 18-19 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan YKS sınavı dolayısıyla merak konusu oldu. "YKS 2022 ile kaç puanla, nereye girerim?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. YKS tüm üniversite ve bölümlerin taban puanları ile ilgili bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS 2022 KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRERİM?

YKS sınavında kaç puanla hangi üniversiteye girileceği merak konusu oldu. Fakat Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz 2022 yılının taban puanlarını açıklamadı. 2022 YKS taban puanlarının YKS sonuçlarının ardından açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS'DE BARAJ PUANI KALKTI MI? YKS baraj puanı kalktı. Yükseköğretim Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada 2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı ifade edilmişti.

İşte ÖSYM'den yapılan baraj puanı açıklaması: "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır"

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.