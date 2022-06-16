YKS sınava giriş belgesi renkli mi olmalı? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

YKS sınava giriş belgesi renkli mi olmalı? Öğrenciler 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testine (TYT), 19 Haziran Pazar günü iseAlan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecek. Peki YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

YKS sınava giriş belgesi ile ilgili Ölçme, Sçeme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 YKS kılavuzunda şu bilgiler yer almaktadır:

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır

ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU? Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR 2022? YKS sınavına girerken gerekli olan belgeler merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre adayların 18 - 19 Haziran'da yanlarında giriş belgesi ve kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.