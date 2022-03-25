Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! 'Kalçalar taş' notuyla paylaştı

90'lı yıllarda fırtınalar estiren ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son yayınladığı pozla bir kez daha gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, spor salonunda pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.



Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Zaman onun için durmuş", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.