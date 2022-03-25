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  4. Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! 'Kalçalar taş' notuyla paylaştı

Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! 'Kalçalar taş' notuyla paylaştı

25.03.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde ekranlardan uzak olan başarılı isim, sevenleriyle sahnede bir araya geliyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Yonca Evcimik, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak spor salonundan yaptığı paylaşımla gündem olan Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu gözler önüne serdi.

90'lı yıllarda fırtınalar estiren ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son yayınladığı pozla bir kez daha gündeme geldi.

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Ünlü oyuncu, spor salonunda pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Zaman onun için durmuş", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik
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