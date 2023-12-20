YouTuber Ruby Franke çocuklarına işkence yaptığını itiraf etti! Kelepçeleyerek bağladı ve günlerce aç bıraktı... 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

MYNET-DIŞ HABERLER Altı çocuk annesi olan Ruby Franke YouTube kanalında sık sık ebeveynlik tavsiyeleri veriyordu. YouTube'da 2.5 milyon aboneye ulaşan Franke, sosyal medyada kocası Kevin ve altı çocuklarıyla mutlu bir hayat sunuyordu. Ancak Franke'in gösterdiği toz pembe dünyanın gerçek olmadığı 12 yaşındaki oğlunun evden kaçarak annesi hakkında şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Açlıktan zayıflayan, bacaklarının arasında bantlar bulunan ve yaralarla kaplı olduğu belirtilen 12 yaşındaki çocuk kaçarak komşunun evine sığındı ve orada polise şikayette bulundu.
Mahkeme belgesine göre Franke, çocuklarının kaçmasını engellemek için el ve ayak bileklerinden kelepçeledi. Çocuklarının yaralarını koli bandı kullanarak tedavi eden anne, çoğu zaman çocuklarını aç ve susuz bırakıyordu.
Franke'nin mahkemedeki ifadesinde ayrıca oğlunu bot giyerken tekmelediğini, başını suya sokarak boğmaya çalıştığını ve ellerini ağzına kapatarak oksijenini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.
Franke çocuk istismarı suçuyla yargılanırken her suçlamanın 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği ifade edildi. 20 Aralık 2023 tarihinde mahkemeye çıkacak Franke'nin cezasının kesinleşmesi bekleniyor.