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    4. YouTuber Ruby Franke çocuklarına işkence yaptığını itiraf etti! Kelepçeleyerek bağladı ve günlerce aç bıraktı... 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

    YouTuber Ruby Franke çocuklarına işkence yaptığını itiraf etti! Kelepçeleyerek bağladı ve günlerce aç bıraktı... 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

    20.12.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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    YouTuber Ruby Franke, 12 yaşındaki oğlunun evden kaçarak annesi hakkında şikayette bulunması üzerine fenomen ismin çocuklarına yönelik tacizi ortaya çıktı. Mahkemede yer alan belgelere göre Franke'in çocuklarını dışarıda saatlerce çalıştırarak işkence yaptığı ve kaçmaya çalıştıklarında ayaklarını bağlayarak hapsettiği ifade edildi. Anne çocuklarının kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kendisini savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Altı çocuk annesi olan Ruby Franke YouTube kanalında sık sık ebeveynlik tavsiyeleri veriyordu. YouTube'da 2.5 milyon aboneye ulaşan Franke, sosyal medyada kocası Kevin ve altı çocuklarıyla mutlu bir hayat sunuyordu. Ancak Franke'in gösterdiği toz pembe dünyanın gerçek olmadığı 12 yaşındaki oğlunun evden kaçarak annesi hakkında şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Açlıktan zayıflayan, bacaklarının arasında bantlar bulunan ve yaralarla kaplı olduğu belirtilen 12 yaşındaki çocuk kaçarak komşunun evine sığındı ve orada polise şikayette bulundu.

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    Mahkeme belgesine göre Franke, çocuklarının kaçmasını engellemek için el ve ayak bileklerinden kelepçeledi. Çocuklarının yaralarını koli bandı kullanarak tedavi eden anne, çoğu zaman çocuklarını aç ve susuz bırakıyordu.

    Franke'nin mahkemedeki ifadesinde ayrıca oğlunu bot giyerken tekmelediğini, başını suya sokarak boğmaya çalıştığını ve ellerini ağzına kapatarak oksijenini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.

    Franke çocuk istismarı suçuyla yargılanırken her suçlamanın 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği ifade edildi. 20 Aralık 2023 tarihinde mahkemeye çıkacak Franke'nin cezasının kesinleşmesi bekleniyor.

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    youtube fenomen
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