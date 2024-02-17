Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu! "Yok artık..."

Üç çocuk babası Rafet El Roman verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklamıştı.
Şarkıcı Rafet El Roman, müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle dikkat çeken şarkıcı botoks yaptırdığını açıklamışve yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti.
Şarkıcı son olarak 1,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Şarkıcı dans ettiği anları paylaşınca hayranları tarafından ünlü ismin ilginç dansına yorum yağdı.
Şarkıcıya "Acayip coşuyor", "Gayet eğlenceli", "İzlerken yerimde duramadım", "Aşırı beğendim", Biraz ilginç bir dans olmuş ama yine de güzel" gibi yorum yapıldı.