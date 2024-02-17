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  4. Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu! "Yok artık..."

Yüzündeki değişimle dikkat çekmişti... Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu! "Yok artık..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Açıklamaları ve yüzündeki değişimle gündemden düşmeyen Rafet El Roman'ın Instagram hesabından paylaştığı ilginç dansı gündem oldu. Hayranları şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.

Üç çocuk babası Rafet El Roman verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

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İLGİNÇ DANSI GÜNDEM OLDU

Şarkıcı Rafet El Roman, müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle dikkat çeken şarkıcı botoks yaptırdığını açıklamışve yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti.

Şarkıcı son olarak 1,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Şarkıcı dans ettiği anları paylaşınca hayranları tarafından ünlü ismin ilginç dansına yorum yağdı. 

Şarkıcıya "Acayip coşuyor", "Gayet eğlenceli", "İzlerken yerimde duramadım", "Aşırı beğendim", Biraz ilginç bir dans olmuş ama yine de güzel" gibi yorum yapıldı.

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Rafet El Roman
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